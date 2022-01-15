Бестемьянова назвала колоссальным успехом выступление россиян в танцах на льду на ЧЕ-2022

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итог в соревнованиях танцах на льду на чемпионате Европы 2022 года.

«Слава богу, что Никита вышел и откатался с травмой. Большая удача, что всё сложилось как надо. Пусть многие говорят, что они выступали на чемпионате Европы в отсутствие главных соперников — Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, но это никак не влияет. Ребята одержали победу на первенстве континента, а Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место. Колоссальный успех и наши поздравления», - приводит слова Бестемьяновой RT.

Напомним, что третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Добавим, что из-за травмы Кацалапова действующие чемпионы Европы снялись с прошедшего чемпионата России и были отправлены на континентальное первенство решением Федерации фигурного катания на коньках России.