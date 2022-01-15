Валиева стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, россиянки заняли весь пьедестал

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании.
Спортсменка победила с результатом 259,06 балла.
Серебро досталось Анне Щербаковой с результатом 237,42 балла, бронзу взяла Александра Трусова (234,36).
Напомним, окончательный фигуристов-участников Олимпийских игр в Пекине от России Федерация фигурного катания России объявит в 20-х числах января.
Чемпионат Европы
Женщины
Произвольная программа
1. Камила Валиева (259,06)
2. Анна Щербакова (237,42)
3. Александра Трусова (234,36)
источник: «Советский спорт»