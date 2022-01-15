Анна Щербаова: Мне очень важен чистый прокат

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась эмоциями от своего выступления на чемпионате Европы в Таллине.

«Я приехала сюда в нормальной форме, просто меня выбила из себя короткая программа. Вчерашний день был в тумане, я приходила в себя. В целом не могу сказать, что с моей формой есть какие-то проблемы, так что сегодняшний прокат - это не случайность и не что-то из ряда вон выходящее.

На меня давил не столько отбор на Олимпиаду, а скорее к ЧЕ все так накалилось. Если честно, впервые не читала новости про себя. Возможно, это тоже приходит все с опытом.

Можно ли такой контент с одним четверным оставить на Олимпиаду? Ответ будет банальным. У меня контент зависит не от важности турнира, а от моей формы. Мне очень важен чистый прокат. Если буду готова исполнить более сложный набор чисто, обязательно его возьму. На сегодняшний день я поняла, что справлюсь с таким набором», - приводит слова спортсменки «Спорт-Экспресс».

Напомним, после короткой программы Щербакова занимала четвертое место, однако по результатам обоих выступлений завоевала серебряную медаль с результатом 237,42 балла.

Чемпионкой стала Камила Валиева, бронза досталась еще одной россиянке Александре Трусовой.