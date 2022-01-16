Гербольдт - о падениях российских фигуристок на чемпионате Европы: Лучше ошибиться сейчас

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась об ошибках российских женщин-одиночниц в прыжковых элементах на чемпионате Европы.
Напомним, что Камила Валиева выиграла турнир, Анна Щербакова была второй, а Александра Трусова - третей.
«Однозначно, лучше ошибиться сейчас, чем потом. Мне кажется, люди, которые хоть немного разбираются в фигурном катании, понимали, что даже с грубыми ошибками наши девушки все равно будут на чемпионате Европы лучшими. Здесь можно было проверить то, в чем сомневались, имея право на ошибку. На Олимпиаде, конечно, такого права не будет», - приводит слова Гербольдт “Газета.Ru”.
Добавим, что состав российских фигуристов на Олимпиаду в Пекине будет назван в 20-х числах января.
источник: «Газета.Ru»