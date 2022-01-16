Авербух - о российском пьедестале девушек на чемпионате Европе: Абсолютно закономерный результат

Известный хореограф Илья Авербух высказался о выступлении российских женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Напомним, что Камила Валиева выиграла турнир, Анна Щербакова была второй, а Александра Трусова - третей.
«В том, что все три девушки будут на пьедестале, сомнений никаких не было. Это абсолютно закономерный результат. Больше всего хочется отметить Анну Щербакову, которая показала чистое выступление, прекрасно исполнила четверной флип и вернулась в свою форму. Аня сняла все вопросы по своему участию в Олимпийских играх. Она большая молодец. У Щербаковой была более сбалансированная программа, чем у Трусовой. Вращения, дорожки шагов, каскады были исполнены блестяще», - приводит слова Авербуха RT.
Добавим, что российские фигуристы выиграли на чемпионате Европы во всех дисциплинах. Помимо Валиевой золотые медали завоевали Марк Кондратюк у мужчин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в турнире пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду.