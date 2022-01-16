Попова думает, что Валиева, Щербакова и Трусова отобрались на Олимпиаду в Пекине

Фигуристка Бетина Попова рассказала, каким видит состав одиночниц у российской команды на Олимпиаде в Пекине, а также порассуждала о том, как нужно будет выступать в командном турнире.
«Эта тройка — Валиева, Щербакова, Трусова — показала сейчас достойное и сильное катание. У всех бывают ошибки, со всеми это случается, но у них самый сложный технический набор в мире. Так что думаю, что эта тройка так и останется нетронутой перед Олимпиадой. Я бы лично разбила девчонок для командного турнира на Олимпиаде, потому что они все-таки молодые. Им нужно дать возможность отдохнуть. Катать четыре программы на таком серьезном турнире очень сложно», - приводит слова Поповой RT.
Напомним, что Камила Валиева накануне стала чемпионкой Европы, Анна Щербакова была второй, а Александра Трусова - третей.
Помимо Валиевой золотые медали завоевали Марк Кондратюк у мужчин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в турнире пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду.