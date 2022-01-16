Президент Татарстана поздравил Валиеву с завоеванием золотой медали чемпионата Европы в Таллине

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил российскую фигуристку Камилу Валиеву с победой на чемпионате Европы-2022, который прошел в Таллине с 12 по 15 января.

Напомним, что 15-летняя спортсменка, родившаяся в Казани, получила от судей 259,06 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второй стала ее соотечественница – Анна Щербакова (237,42). Тройку лучших замкнула еще одна россиянка, а именно Александра Трусова (234,36).

– Наша юная землячка – чемпионка Европы! Молодец, Камила! – написал Минниханов на своей странице в Instagram.

Добавим, что Валиева занимает четвертое место в рейтинге Международного союза конькобежцев по состоянию на 15 января этого года.