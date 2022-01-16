Александр Жулин: Щербакова показала, что она неспроста чемпионка мира

Тренер Александр Жулин высказался о выступлении российских фигуристок в произвольной программе чемпионата Европы по фигурному катанию.
Напомним, что Камила Валиева выиграла турнир, Анна Щербакова была второй, а Александра Трусова - третей.
«У меня есть ощущение, что Валиева была немножко уставшей, но к Олимпиаде она подойдет во всей красе. При этом ей и так всего хватило для победы, Валиева — это явление в фигурном катании. Сегодня я безумно рад за Аню Щербакову. На нее вылилось столько хейта после короткой программы. У нас любят просто уничтожить человека за один неудачный прокат. Сегодня она каталась чистейше и показала, что она неспроста чемпионка мира. У нее мужской характер, она настоящий лидер и чемпион. Я ей желаю только всего самого хорошего, потому что Аня — это монстр в хорошем смысле», - приводит слова Жулина RT.
Добавим, что российские фигуристы выиграли на чемпионате Европы во всех дисциплинах. Помимо Валиевой золотые медали завоевали Марк Кондратюк у мужчин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в турнире пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду.