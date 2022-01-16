Матыцин поздравил сборную России по фигурному катанию с успешным выступлением на чемпионате Европы

Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин поздравил национальную команду по фигурному катанию с успешным выступлением на чемпионате Европы.
“Поздравляю сборную России по фигурному катанию с блестящим выступлением на чемпионате Европы в Таллине. Она выиграла девять наград из 12 возможных. Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах, причем в женском одиночном и парном катании наши спортсмены заняли все три ступени пьедестала почета и продемонстрировали, что им нет равных в Европе”, - приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.
Напомним, что золотые медали завоевали Камила Валиева у женщин, Марк Кондратюк у мужчин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в турнире пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду.
Помимо них призерами континентального первенства стали Анна Щербакова, Александра Трусова, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.