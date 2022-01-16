Тренер Кондратюка - о победе Марка на чемпионате Европы: Работы у нас с ним непочатый край

Светлана Соколовская, тренер чемпиона Европы-2022 Марка Кондратюка, призналась, что не совсем довольна качеством катания своего ученика на турнире.

«Волноваться он умеет. Как и я, собственно, поэтому я и старалась делать все от меня зависящее, чтобы не зацикливаться на выступлениях. Это бывает сложно. Очень. Да и потом, я прекрасно понимала, почему именно старт беспокоит Марка. Работы у нас с ним непочатый край», - приводит слова Марка RT.

Отметим, что по итогам короткой и произвольной программ 18-летний спортсмен набрал 286,56 балла. Вторым стал представитель Италии Даниэль Грассль (274,48). Тройку лучших замкнул латвиец Денис Васильев – в его активе 272,08 балла.

Еще один россиянин Андрей Мозалев расположился на четвертой строчке (265,69). Его соотечественник, а именно Евгений Семененко, стал пятым (260,0).