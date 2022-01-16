Щербакова - о чемпионате Европы: Столько эмоций было пережито за эти несколько дней

Российская фигуристка Анна Щербакова подвела итоги чемпионата Европы в Таллине. Напомним, что Камила Валиева выиграла турнир, Щербакова была второй, а Александра Трусова - третьей.

«Столько эмоций было пережито за эти несколько дней, столько нервов потрачено. Но главное, что в итоге остается только невероятная радость и очень ценная для меня медаль. Спасибо каждому, кто переживает со мной все эти эмоции. Спасибо моим тренерам, родным и болельщикам! Я счастлива иметь такую поддержку», - написала Щербакова в своем инстаграм.

Добавим, что российские фигуристы выиграли на чемпионате Европы во всех дисциплинах. Помимо Валиевой золотые медали завоевали Марк Кондратюк у мужчин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в турнире пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду.