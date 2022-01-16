Туктамышева - о чемпионате Европы: Нереальная гордость! Это результат огромной и сложной работы

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поздравила российских фигуристов после чемпионата Европы-2022.

«Сегодня поздравляю всех наших фигуристов! Нереальная гордость! Я знаю то, что на экране может выглядеть легко и спокойно, на самом деле результат огромной и сложной работы! Все большие молодцы!» - написала Елизавета в своем инстаграм.

Добавим, что российские фигуристы выиграли на чемпионате Европы во всех дисциплинах. Помимо Валиевой золотые медали завоевали Марк Кондратюк у мужчин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в турнире пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду.