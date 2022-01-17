Новицкий рассказал, с чем могли быть связаны ошибки Валиевой на чемпионате Европы

Российский фигурист Сергей Новицкий высказался об ошибках Камилы Валиевой в произвольной программе чемпионата Европы.
“Нужно учитывать, что Камила все-таки выступала последней. Плюс, возможно, сказалось относительно небольшое количество соревнований такого уровня в карьере спортсменки. Где-то перенервничала, где-то чего-то не хватило. Тем не менее и короткая, и произвольная, пусть и с ошибками, смотрятся очень эффектно. Камила выглядит недосягаемой для соперниц”, - приводит слова Новицкого RT.
Добавим, что Валиева стала чемпионкой Европы, опередив своих соотечественниц Анну Щербакову и Александру Трусову, которые стали обладателями серебра и бронзы соответственно.
источник: «RT на русском»