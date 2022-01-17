Москвина сравнила Мишину и Галлямова с Бойковой и Козловским

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина уверена, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский могут конкурировать с действующими чемпионами мира и Европы Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.
Напомним, что именно Москвина являются наставником данных спортивных пар.
“В том, что касается базовой сложности, хочу заметить, что Мишина и Галлямов прыгали свой сложнейший каскад ещё до того, как пришли ко мне в группу от опытнейших специалистов — Людмилы и Николая Великовых. То есть это не та ситуация, что я одних спортсменов чему-то научила, а других — нет. А кроме того, я действительно не считаю, что Бойкова и Козловский менее конкурентоспособны. Мы всем тренерским коллективом прилагаем очень много усилий, чтобы силы наших спортсменов были равны”, - приводит слова Москвиной RT.
Добавим, что на последнем чемпионате Европы Бойкова и Козловский были третьими, а на первенстве мира в итоговом протоколе стояли после Мишиной и Галлямова.