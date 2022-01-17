Москвина никогда не пытается предугадать результаты спортивных соревнований в фигурном катании

Тамара Москвина рассказала, как готовит своих фигуристов к соперничеству в том числе и на мировом уровне.

«Мы всем тренерским коллективом прилагаем очень много усилий, чтобы силы наших спортсменов были равны. Если соперник исполняет более сложные элементы, это совершенно не означает, что у него нельзя выиграть качеством или второй оценкой. Другой вопрос, что никогда нельзя предугадать, каким окажется результат. Каждый спортсмен в этом плане как черный ящик. Что в этом ящике окажется, зависит от очень многих факторов: психики, мотивации, самочувствия, настроения», - приводит слов Москвиной RT.

Напомним, что Тамара Николаевна возглавляет тренерский штаб действующих чемпионов мира и Европы в соревнованиях пар Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а также Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые на последнем мировом первенстве были вторыми, а на прошедшем в Таллине чемпионате Европы заняли третье место.