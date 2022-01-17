Новицкий уверен, что Щербакова покажет на Олимпиаде крепкий характер и умение собираться

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий ждет успешного выступления на Олимпиаде в Пекине от российской фигуристки Анны Щербаковой.

«Аня уже не первый старт показывает, что она девушка с очень крепким характером и в самые ответственные моменты умеет очень здорово собираться. Поэтому от Щербаковой этого стоит ожидать на Олимпийских играх», - приводит слова Новицкого RT.

Напомним, что в текущем сезоне Щербакова выигрывала на двух этапах Гран-при, была третьей на чемпионате России и завоевала серебряную медаль континентального первенства.