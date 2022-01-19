Хендрикс собирает деньги для поездки на Олимпиаду в Пекине

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс просит финансовой помощи, чтобы поехать на Олимпиаду в Пекине.

«Чтобы я могла представить Бельгию во второй раз на Олимпиаде, мне нужна вся финансовая поддержка, которую я могу получить», - приводит слова Хендрикс RT, ссылаясь на ее официальный сайт.

Напомним, что на прошедшем в Таллине чемпионате Европы Хендрикс заняла третье место, уступив только россиянкам Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, при этом после короткой программе бельгийка проигрывала только Валиевой.