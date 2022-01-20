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Людмила Великова: В принципе, Кондратюк и Мозалев находятся на одном уровне

Оба фигуриста примут участие в Играх в Пекине.
20 января 2022 14:07
автор: Владислав Корегин

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова оценила состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Отметим, что за российскую сборную выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. При этом Евгений Семененко и Петр Гуменник представлены в качестве запасных.

– Думаю, что это спортивный принцип. Этот молодняк – Кондратюк и Мозалев – находится, в принципе, на одном уровне. Но будет очень сильный состав – американцы, канадцы, японцы. Одно дело – Европа, и совсем другое – когда подключается другой континент. Конечно, здорово, что Коляду включили. Все-таки у человека есть шанс, он столько отдал спорту – столько травм, операций, – цитирует Великову «Газета.Ru»

Напомним, что Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. На соревнованиях четырехлетней давности золотую медаль завоевал японец Юдзуру Ханю. Вторым стал его соотечественник Сема Уно, а третью строчку занял Хавьер Фернандес из Испании. Лучшим среди россиян стал Дмитрий Алиев, показавший седьмой результат.

источник: «Газета.Ru»
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