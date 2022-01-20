Вайцеховская – о Мозалеве: Думаю, правильно, что он получил место в составе сборной, а не Семененко

Журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала попадание в олимпийский состав сборной России по фигурному катанию Андрея Мозалева.

Отметим, что помимо 18-летнего спортсмена, в основную заявку национальной команды попали Марк Кондратюк и Михаил Коляда. При этом Евгений Семененко и Петр Гуменник представлены в качестве запасных.

– Третий номер сборной – это в данной ситуации некий аванс, и, наверное, правильно, что его получил Мозалев, а не Семененко. Для последнего точно таким авансом был прошлогодний ЧМ. Просто тогда казалось, что Евгений просто не использовал в Стокгольме полученный шанс, но теперь уж точно закрепится в сборной на годы вперед. Но получилось, что двумя выступлениями подряд его выбил из обоймы Мозалев. И если брать за основу чисто спортивный принцип, здесь вообще не должно быть никаких обсуждений, – сказала Вайцеховская.

Напомним, что Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. На соревнованиях четырехлетней давности золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал японец Юдзуру Ханю. Вторым стал его соотечественник Сема Уно, а третью строчку занял Хавьер Фернандес из Испании. Лучшим среди россиян стал Дмитрий Алиев, показавший седьмой результат.