Медведева будет освещать Олимпиаду в Пекине для «Первого канала»

Серебряный призер Олимпийских игр в Корее 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева будет работать на соревнованиях в Пекине для «Первого канала».

Как сообщает Sport24.ru, спортсменка отправится непосредственно к месту проведения олимпийского турнира.

Напомним, Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Федерация фигурного катания России огласила окончательный состав участников Олимпиады. В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, АЛександра Трусова и Анна Щербакова.