Президент ФФККР: Коляда сдал положительный тест на Covid-19, нам пришлось заменить его на Семененко

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил почему Михаил Коляда не примет участие в Олимпиаде-2022.

Отмечается, что у 26-летнего спортсмена был выявлен Covid-19. Вместо него национальную команду представит Евгений Семененко.

– Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус, поэтому в срочном порядке пришлось заменить его на Евгения Семененко. Сейчас в мире такая ситуация, что никто не застрахован от вируса. Мы очень сожалеем, но ничего не поделаешь, – цитирует Горшкова «Чемпионат».

Напомним, что Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. На соревнованиях четырехлетней давности золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал японец Юдзуру Ханю. Вторым стал его соотечественник Сема Уно, а третью строчку занял Хавьер Фернандес из Испании. Лучшим среди россиян стал Дмитрий Алиев, показавший седьмой результат.