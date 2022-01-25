Бестемьянова – о замене Коляды на Семененко: Для Евгения такой шанс – большая удача и подарок судьбы

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась на тему того, что Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в основном составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине.

Отметим, что данное решение было принято из-за того, что Коляда сдал положительный тест на коронавирус.

– Это очень грустная новость для Коляды и его карьеры. Очень жаль его. А для Семененко такой шанс – это большая удача и подарок судьбы. Я бы пожелала ему спокойного и уверенного катания на Олимпиаде, ему не надо выкладываться на 110%. Такие выкладки тащат за собой ошибки, поэтому лучше просто кататься и делать то, что умеешь. А умеет он многое, – цитирует Бестемьянову «Газета.Ru».

Добавим, что помимо 18-летнего Семененко национальную команду на Играх в столице Китая представят Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. В качестве запасных на ближайших соревнованиях отправятся Михаил Коляда и Петр Гуменник.