Попова отреагировала на замену Коляды на Семененко в составе сборной на Олимпиаду

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду, прокомментировала изменение в составе национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

Напомним, что Михаила Коляду в соревнованиях одиночников заменит Евгений Семененко.

«Не думаю, что это замена как-то сильно повлияет на нашу команду на Олимпийских играх в Пекине. Ничего страшного. Если говорить о результате, не думаю, что это какая-то критичная потеря. У нас все спортсмены очень сильные», — приводит слова Поповой RT.

Добавим, что всего на Олимпиаде выступят три российских фигуриста. Помимо Семененко в состав вошли Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.