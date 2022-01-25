Алексей Ягудин: Замена Коляды на Семененко ничего не решает, на медали и не претендовали

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался относительно замены в составе сборной России на Игры в Пекине.
Напомним, что вместо Михаила Коляды, который сдал положительный тест на COVID-19, на соревнования отправится Евгения Семененко.
«С одной стороны, замена Коляды на Семененко при сегодняшнем уровне конкуренции в мужском одиночном катании в глобальном смысле ничего не решила, поскольку на медали в личном первенстве наши одиночники особенно и не претендовали. Как говорится, «се ля ви». Надеюсь, он еще реализует свой дар», — цитирует Ягудина ТАСС.
Добавим, что соревнования фигуристов начнутся 4 февраля командным турниром.
источник: ТАСС