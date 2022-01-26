Степанова и Букин могут не полететь в Красноярск на предолимпийский сбор

Российский танцевальный дуэт фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина пока тренируется в Москве.

«Мы пока не знаем, полетим в Красноярск или нет. Пока тренировки проходят у нас на катке в Москве», - приводит слова наставницы спортсменов Ирины Жук «РИА Новости».

Напомним, что в Красноярске должен пройти предолимпийский сбор национальной команды по фигурному катанию.

Накануне в составе российских фигуристов произошла первая вынужденная замена: Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус и уступил свое место Евгению Семененко.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.