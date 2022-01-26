Глава ФФКР отреагировал на информацию о положительном тесте на коронавирус у фигуриста Базина

Президент ФФКР Александр Горшков прокомментировал информацию о положительном тесте на коронавирус у фигуриста Егора Базина и его тренера Дениса Самохина.

«Я не знаю. Дело в том, что после приезда в Красноярск всех сразу тестируют. До получения результатов теста на коронавирус их изолируют. Если тест положительный, то человека оставляют на изоляции. Беспокойств по этому поводу нет», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, Базин выступает в танцевальном дуэте с Елизаветой Худайбердиевой. Пара числится среди запасных на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее положительным оказался тест Михаила Коляды, который пропустит соревнования в столице Китая. Вместо него выступит Евгений Семененко.