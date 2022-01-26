Плющенко лег в больницу (видео)

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу.

Об этом рассказал сам фигурист, не указав причину произошедшего.

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите своё здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!» - написал Плющенко в инстаграме.

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Добавим, что помимо Олимпийских игр Плющенко трижды выигрывал чемпионат мира и семь раз - чемпионат Европы.