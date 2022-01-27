«Вот мой ответ». Что думает Медведева о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о предложении повысить возрастной ценз в этом виде спорта.

«Сколько людей, столько и мнений. Я человек, который выиграл чемпионат мира в 15 лет. Нет, в 16 и 17. Первые этапы Гран-при я выиграла в 15, мне исполнилось 16 и в этом же сезоне я выиграла чемпионат мира. Вот мой ответ. Просто люди переживают, потому что четверные прыжки очень зрелищные, но зачастую приводят к травмам, но точно также, как и тройные. У нас высококоординационный вид спорта. Мы делаем те вещи, которые природой не предусмотрены», - приводит слова фигуристки «ОК на связи».

Напомним, с предложением повысить возрастной ценз в фигурном катании выступила Норвегия. Скандинавы считают, что во взрослых соревнованиях должны принимать участие спортсмены, достигшие 17 лет, а не 15, как сейчас.