«Только по телевизору поняла, что наступили выходные». Чем на сборах занимается Туктамышева

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что потеряла счет времени на предолимпийских сборах в Красноярске.

«Сборы - это время, когда, с одной стороны, есть четкий план занятий, а с другой стороны, еще остается много свободного времени, и не знаешь, что делать. А когда не знаешь, что делать - делай фотки! (И, конечно, спасают книги, сериалы и YouTube)», - написала фигуристка в своем инстаграме.

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«Хорошее начало дня сегодня. Может, потому что суббота? Хотя кого я обманываю, я все равно не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные», - добавила она в сториз.

Напомним, Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге и не попала в заявку на первенство Европы. На Олимпийские игры в Пекине Лиза отправится лишь в качестве запасной.