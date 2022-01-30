Фигуристка Жук объяснила почему сменила спортивное гражданство с российского на чешское

Фигуристка Елизавета Жук назвала причины, по которым сменила спортивное гражданство с российского на чешское.

«В России реально огромная конкуренция, много молодых классных спортсменов, но у них нет возможности пробиться, потому что есть кто-то лучше тебя. Не говорю, что это везение, просто все же прикладывают максимальные усилия. То есть вроде я работаю, стараюсь, но... У меня, например, не было партнера. Три сезона я пропустила после юниоров. Мне было сложно вернуться, и, когда появилась возможность, Нина Михайловна Мозер спросила: «Готова кататься за другую страну?» Я сказала – да я готова на все, чтобы выступать», – приводит слова Жук «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Елизавета Жук выступает в парном катании вместе с чешским партнером Мартином Бидаром.

На чемпионате Европы данные фигуристы заняли 12-е место, на прошедшем в прошлом году мировом первенстве они были 15-ми. Также пара является двукратным чемпионами Чехии.