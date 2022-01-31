Украинский фигурист Шмуратко общается с российскими журналистами на английском языке

Украинский фигурист Иван Шмуратко общается с российскими журналистами на английском языке, при этом он сам же объяснил корреспондентам причины такого поступка.

«На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду», - приводит слова Шмуратко «РИА Новости».

Напомним ранее министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало своим спортсменам избегать совместных фотографий с россиянами.

На чемпионате Европы Шмуратко занял 12-е место.