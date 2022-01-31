Бывший тренер Медведевой рассказала, что она ушла из группы Орсера из-за пандемии коронавируса

Тренер Трэйси Уилсон, работающая в группе Брайана Орсера, высказала предположение, почему российская фигуристка Евгения Медведева решила вернуться к Этери Тутберидзе.

«Из-за ковида она не могла кататься в Канаде, приехала в Японию... У нас до сих пор в Канаде не все фигуристы вернулись на лед из-за антиковидных ограничений. Но на тот момент... Я думаю, мы потеряли то, куда она могла привести спорт. Я думаю, причина полностью в ковиде. Она не достигла своего потенциала. Она его только искала», - приводит слова Уилсон «Спорт-Экспресс».

Добавим, что под руководством Орсера Медведева завоевала лишь одну медаль: бронзу чемпионата мира 2019 года в японской Сайтаме.