Появился список участников командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

Официальный сайт зимних Олимпийских игр в Пекине опубликовал заявки на командный турнир по фигурному катанию.

В нем отражены полные заявки стран на главный турнир четырехлетия, напомним, что Россия послала в Пекин мужчин Марка Кондратюка, Андрея Мозалева, Евгения Семененко, женщин Камилу Валиеву Анну Щербакову, Александру Трусову, пары Анастасия Мишину/Александра Галлямова, Александру Бойкову/Дмитрия Козловского, Евгению Тарасову/Владимира Морозова, а также танцевальные дуэты Викторию Синицину/Никиту Кацалапова, Александру Степанову/Ивана Букина и Диану Дэвис/Глеба Смолкина.

На прошлых зимних Олимпийских играх, которые состоялись в 2018 году в корейском Пхенчхане, победу одержала сборная Канады, российские фигуристы были вторыми, а американцы третьими.