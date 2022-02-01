Российские фигуристы прибыли в Пекин

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх.

Как сообщает ТАСС, рейс с нашими спортсменами приземлился в китайской столице в 7.20 утра по московскому времени.

На борту находились все заявленные на Олимпиаду фигуристы, которые перед отправкой из Красноярска сдали отрицательные тесты на коронавирус, кроме Александры Степановой и Ивана Букина. Они сейчас находятся в Москве и присоединятся к остальным спортсменам позже.

Напомним, Россию на турнире представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко (в мужском одиночном катании), Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова (в женском), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (спортивные пары) и Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин (танцевальные дуэты).

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.