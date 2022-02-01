Сборная России по фигурному катанию заселилась в олимпийскую деревню и ждет результаты тестов

Российские фигуристы заселились в олимпийскую деревню и сдали тесты на коронавирус.
«Мы добрались, все хорошо. Спортсмены, врачи и массажисты сборной расселились в Олимпийской деревне, сдали тесты на коронавирус. Ждем результатов», - приводит ТАСС слова главы ФФКР Александра Горшкова.
Напомним, Россию на турнире представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко (в мужском одиночном катании), Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова (в женском), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (спортивные пары) и Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин (танцевальные дуэты).
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.