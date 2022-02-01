Американский фигурист с китайскими корнями заявил, что чувствует себя в Пекине почти как дома

Американский фигурист Винсент Чжоу рассказал, что значит для него тот факт, что он приехал на Олимпиаду в Пекине, откуда родом его родственники.

«Для меня эта Олимпиада особенная, так как это родной город для моих родителей и бабушки с дедушкой. Так что и я чувствую себя почти как дома», - приводит слова Чжоу RT.

На чемпионате мира в шведском Стокгольме Чжоу занял 25-е место. На Олимпиаду в Пекине Винсент отобрался благодаря тому, что занял третье место на чемпионате США.