Ягудин оценил тренировки Валиевой, Щербаковой и Трусовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об увиденном на первой тренировке Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в Пекине.

«Валиева - все то же самое, прекрасна и хороша. Щербакова, на мой взгляд, улучшила форму — причем не на чуть-чуть, а прилично. Два раза четверной флип сделала, причем очень легко, в прокате - четверной лутц. Да, каждая из них совершала ошибки, но у Щербаковой видна разница между чемпионатом России и Европы и тем, что есть сейчас. У Трусовой — все как обычно. Она умеет делать все четверные, и ее задача — просто уметь их собирать. В остальном, все ошибаются и все срывают», - приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что россиянкам на первой тренировке в столице зимней Олимпиады не всегда удавались четверные прыжки.

Командный соревнования по фигурному катанию начнутся 4 февраля, на данный момент неизвестно, кто будет представлять ОКР среди женщин-одиночниц.