Платов поделился ожиданиями от выступления Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Фигурист Евгений Платов уверен, что Камила Валиева успешно выступит на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Камила Валиева — это что-то уникальное. Особенно короткая программа в исполнении этой девочки. Всё-таки до «Болеро» фигуристу нужно дорасти, катать его в 15 лет девочке рановато. Та же Каролина Костнер брала «Болеро», уже будучи взрослой. Валиева показывает в своём катании абсолютно зрелые эмоции, но «Болеро», на мой взгляд, нужно исполнять более спокойно. Нельзя просто носиться по льду, надо завораживать публику — и отнюдь не одними прыжками. Но талант в этой девочке, конечно, сумасшедший. Думаю, Камила будет выигрывать эти Олимпийские игры», - приводит слова Платова RT.

Напомним, что в текущем сезоне 15-летняя фигуристка выиграла чемпионат России и первенство Европы, также она одержала победы на двух этапах Гран-при.

Помимо Валиевой на Олимпиаде выступят фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова.

4-7 февраля в Пекине пройдут командные соревнования. Индивидуальный турнир у женщин состоится 15-го и 17-го числа того же месяца.