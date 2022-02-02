Платов ждет борьбы между Ханю и Ченом в мужском олимпийском турнире по фигурному катанию

Евгений Платов, выступавший в танцах на льду, высказался о конкуренции между японцем Юдзуру Ханю и американцем Нэйтаном Ченом на олимпийском турнире мужчин-одиночников.

«Если Юдзуру сумеет откатать свои программы, как делал раньше, думаю, будет реальная конкуренция. Но опять же, мы в этом сезоне Ханю толком не видели. Но я видел Чена на Nationals, где он катался уникально с точки зрения владения коньком. Я подумал, правда, что Нэйтану хорошо бы костюм поменять: несерьёзно трёхкратному чемпиону мира кататься в какой-то футболке, купленной чуть ли не на распродаже в спортивном магазине. Вид у Чена в этом одеянии был какой-то совсем тренировочный. Мне это не понравилось», - приводит слова Платова RT.

На прошлой Олимпиаде, которая прошла в корейском Пхенчхане, Чен завоевал бронзу лишь в команде, а на индивидуальном турнире был пятым.

Ханю тогда выиграл золотую медаль и стал двукратным олимпийским чемпионом, такое же количество побед у него и на мировых первенствах.