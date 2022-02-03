Фигуристы Степанова и Букин доберутся до Пекина самостоятельно

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин отправятся в Пекин для участия в Олимпийских играх согласно индивидуальному графику.

«Степанова и Букин готовятся по своему индивидуальному плану вместе с тренерами. И в соответствии с этим планом прилетят в Пекин, куда, помимо «Аэрофлота», ежедневно летают самолеты других компаний», - приводит «РИА Новости» слова пресс-атташе ФФКР Ольги Ермолиной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что танцевальный дуэт не выступит в командном первенстве.

Напомним, Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.