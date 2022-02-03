«Ничего не меняется». Российские фигуристы по-прежнему не общаются с прессой

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк не стал отвечать на вопросы журналистов после утренней тренировки на олимпийском катке в Пекине.
Журналисты задали спортсмену вопрос о здоровье Михаила Коляды, заразившегося коронавирусом и вынужденного пропустить Олимпиаду.
«Ничего не меняется», - приводит слова Кондратюка «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее ФФКР ввела запрет среди участников Игр на общение с прессой.
Коляду в составе мужской команды заменил Евгений Семененко.
Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.
источник: «Спорт-Экспресс»