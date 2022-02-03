Катарина Гербольдт: Конкурировать со сборной России в командном турнире будет крайне сложно

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала состав сборной России на короткую программу в рамках командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Отметим, что национальную команду в одиночном катании представит Марк Кондратюк, а в парных соревнованиях примут участие Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. При этом пока неизвестно, кто представит сборную в женском одиночном катании.

– Выставлены наши лидеры, лучшие спортсмены. Конкуренты есть всегда, поэтому скидывать кого-то со счетов не стоит. Но у нас, думаю, лучший состав, и конкурировать со сборной России будет крайне сложно. Но и Америка, и Канада, и другие страны будут пытаться это делать, – приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Добавим, что на прошлых зимних Олимпийских играх, которые состоялись в 2018 году в корейском Пхенчхане, победу одержала сборная Канады. В свою очередь российские фигуристы заняли вторую строчку, а тройку лучших замкнули американцы.