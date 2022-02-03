Стал известен состав сборной России на короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной команды на короткую программу в рамках командного турнира на Олимпиаду в Пекине.

По информации источника, сборную России в мужском одиночном катании представит Марк Кондратюк, а в соревнованиях в паре выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов. О том, кто представит национальную команду среди женщин-одиночниц, станет известно позднее.

Добавим, что на Олимпиаде-2018 году в Пхенчхане, победу в командном турнире одержала сборная Канады. В свою очередь российские фигуристы заняли вторую строчку, а тройку лучших замкнули американцы.