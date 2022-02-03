Родниной неинтересен командный турнир по фигурному катанию

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина заявила, что для нее не представляет интереса командное первенство по фигурному катанию.

«Я не до конца понимаю командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде, только с точки зрения того, что для нас это шанс на лишнюю медаль. Чисто с точки зрения фигурного катания это не очень интересно. По крайней мере мне», - приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Напомним, командный турнир откроет соревнования фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Первенство пройдет с 4 по 7 февраля.

Россию представят Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.