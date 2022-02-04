«Мы свободные люди». Украинские фигуристы дали интервью на русском языке, несмотря на запрет

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин дали интервью на русском языке после своего выступления в короткой программе командного турнира в рамках Олимпиады в Пекине.

«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы», - приводит слова спортсменов Sport24.ru.

Напомним, фигуристы заняли четвертое место с результатом 64,08 балла.

Ранее украинские власти запретили своим спортсменам стоять рядом с россиянами и общаться с прессой на русском языке.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.