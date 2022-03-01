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«Похоже, конца и края этому не видно». Жулин - об отстранении российских фигуристов

Ранее ISU принял соответствующее решение.
01 марта 2022 11:17
автор: Александр Бойченко

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских фигуристов от всех международных соревнований.

«Сильный удар по нам всем. Пока ситуация ужасающая. Читаю про футбол, хоккей, фигурное катание. Похоже, конца и края этому не видно.

Все должны понимать одну вещь: существует, например, пара Синицина и Кацалапов. Если судьи договорятся их убрать, как бы ни катались — уберут. Вот примерно то же самое происходит сейчас. Просто договорились, не видят главного, потребляют информацию, которую им хочется. Сколько это может продолжаться?», — сказал Жулин «Чемпионату».

Таким образом, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты получили запрет на выступление на мировой арене. В 2022 году должны состоятся чемпионаты мира по всем этим видам спорта.

ISU данное решение мотивирует рекомендацией МОК.

источник: Чемпионат.com
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