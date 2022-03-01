Татьяна Навка: Думаю, сейчас все обрадуются, что российских фигуристов не будет на ЧМ

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских фигуристов от всех международных турниров в ближайшее время.

«Все мы наблюдали, что происходило на Олимпиаде. Сейчас, думаю, все обрадуются, что российских фигуристов не будет на чемпионате мира. Мне очень жалко, что всё это происходит: жалко спортсменов, детей, которые невинны во всей политике, никакого отношения к этому не имеют. Сейчас нашим спортсменам запрещают выступать на Паралимпийских играх. Это просто за гранью», — сказала Навка «Чемпионату».

Таким образом, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты получили запрет на выступление в международных соревнованиях в ближайшее время. В 2022 году должны состоятся чемпионаты мира по всем этим видам спорта.

ISU данное решение мотивирует рекомендацией МОК.