Skate Canada поддержала решение ISU отстранить российских фигуристов

Канадская федерация фигурного катания поддержала решение Международного союза конькобежцев (ISU), который отстранил сборные России и Беларуси от участия в международных соревнованиях, в том числе на чемпионате мира 2022 года.

«Мы причисляем себя к членам Международного союза конькобежцев (ISU), которые просили ISU следовать инструкциям Международного олимпийского комитета, Канадского олимпийского комитета и других, чтобы запретить участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях ISU. Мы рады сегодняшнему заявлению ISU, подтверждающему их позицию в поддержку Украины и украинских спортсменов», — говорится в заявлении Федерации фигурного катания Канады.

Таким образом, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты получили запрет на выступления в международных турнирах. В 2022 году должны состоятся чемпионаты мира по всем этим видам спорта.

ISU данное решение мотивирует рекомендацией МОК.