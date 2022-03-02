Экс-глава ФФККР возмущен отстранением российских фигуристов от соревнований

Почетный президент ФФККР Валентин Писеев прокомментировал отстранение российских фигуристов от соревнований под эгидой ISU.

«Я возмущен. Они сами себе хуже сделали, никакого интереса к фигурному катанию не будет без российских спортсменов. Безобразное решение. Это не будет способствовать развитию мирового фигурного катания и проведению чемпионата на том уровне, на котором он должен быть, интерес к соревнованиям явно пропадет. Чемпионат уже не будет таким, каким был всегда, когда участвовали наши российские спортсмены», - приводит слова Писеева Metaratings.

Напомним, в связи с напряженной международной обстановкой подавляющее большинство спортивных федераций ввели санкции в отношении российского спорта. Отечественные спорстмены отстранены от участия в международных соревнованиях, либо им запрещено выступать под своим флагом и гимном.

Большинство запланированных на территории РФ турниров перенесены в другие страны.