ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-глава ФФККР возмущен отстранением российских фигуристов от соревнований

Международные спортивные федерации ввели санкции в отношении отечественного спорта
02 марта 2022 09:04
автор: Александр Шульгин

Почетный президент ФФККР Валентин Писеев прокомментировал отстранение российских фигуристов от соревнований под эгидой ISU.

«Я возмущен. Они сами себе хуже сделали, никакого интереса к фигурному катанию не будет без российских спортсменов. Безобразное решение. Это не будет способствовать развитию мирового фигурного катания и проведению чемпионата на том уровне, на котором он должен быть, интерес к соревнованиям явно пропадет. Чемпионат уже не будет таким, каким был всегда, когда участвовали наши российские спортсмены», - приводит слова Писеева Metaratings.

Напомним, в связи с напряженной международной обстановкой подавляющее большинство спортивных федераций ввели санкции в отношении российского спорта. Отечественные спорстмены отстранены от участия в международных соревнованиях, либо им запрещено выступать под своим флагом и гимном.

Большинство запланированных на территории РФ турниров перенесены в другие страны.

источник: Metaratings.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
И тогда Кучеров взялся за «лопату»… Как русские добыли «Тампе» очередную волевую победу (видео)
Два очка Никиты Кучерова и гол Михаила Сергачева позволили обладателям Кубка Стэнли победить «Оттаву» (5:2) в чемпионате НХЛ.
Кубок Гагарина круче олимпийского хоккея! Как ЦСКА и «Локомотив» порадовали народ в непростое время
В стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ московские армейцы в овертайме вырвали волевую победу у ярославских железнодорожников (4:3).
Шварц в Германию из России пока не торопится. Как «Динамо» разгромило «Нижний» в Кубке
Бело-голубые в 1/8 финала Кубка России победили «Нижний Новгород» (3:0) - на радость своему немецкому главному тренеру Сандро Шварцу, который, несмотря на украинские событие, не собирается покидать нашу страну.
Лыжники тоже сдались: Россия снялась с Кубка мира. От нашего спорта остались теннис да ММА?
За последние несколько часов бойкот спортивной России из-за событий на украинской территории стал всемирно-глобальным. Переломным в этом смысле оказалось заявление Международного олимпийского комитета.
«Зенит» в азиатской Лиге чемпионов? Сборная России — на Копа Америка? Пути выхода из футбольной изоляции
После того, как ФИФА и УЕФА исключили все российские команды из турниров под своей эгидой, нужно рассматривать самые фантастические варианты присутствия нашего футбола на мировой арене.
«CAS отклонил апелляцию МОК по Валиевой. У нашего футбола тоже есть шанс в споре с ФИФА». Мнение юриста
Спортивный юрист Анна Ацелиович поделилась с «Плеймейкером» мнением о перспективах РФС оспорить в арбитражном суде решения ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.
У российского футбола хотят «украсть» всех легионеров? Что за аферу задумали в мире и к чему она может привести
Российский футбол вслед за отстранением сборных и клубов от международных соревнований может лишиться иностранных футболистов, выступающих в наших командах. Международный профсоюз (FIFPro) намерен добиваться расторжения контрактов легионеров клубов РПЛ.
«Даже в холодную войну СССР играл с США и Канадой». Резкая реакция на исключение России из мирового хоккея
В понедельник 28 февраля поздно вечером после долгих обсуждений Международная федерация хоккея лишила Россию и Белоруссию членства в организации и отстранила наши сборные от всех турниров.
Пир во время чумы. Как «Зенит» вернулся на вершину, когда наш футбол полетел в пропасть
В 19-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле выиграл у «Рубина» (3:2) и вернулся на первое место, которое теперь вряд ли означает попадание в еврокубки, ведь УЕФА и ФИФА опустили перед российским футболом железный занавес.
Всё, приехали… ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от стыков, а «Спартак» — от еврокубков
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия во всех соревнованиях до дальнейшего уведомления.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика