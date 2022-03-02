Тарасова заявила, что чемпионат мира многое потеряет из-за отсутствия российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что грядущий чемпионат мира по фигурному катанию не будет полноцееным без российских спортсменов.

«Сейчас такая тяжелая международная обстановка. Понятно было, что что-то будет. Ведь не мы одни отстранены. Но то, что чемпионат мира потеряет без участия русских, потому что наши спортсмены являются украшением чемпионата мира и любых соревнований по фигурному катанию, - это абсолютно точно», - приводит слова Татьяны Анатольевны «Спорт-Экспресс».

Напомним, что соревнования пройдут с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские спортсмены не смогут принять в них участия в связи с наложенными на них санкциями.